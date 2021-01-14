مجلس مدينة الغردقة يقوم بإزالة فورية لدور سطح مخالف بحى جنوب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بمنطقة الذهبية والكهف بدائرة حى جنوب الغردقة والمتمثلة في زيادة بالنسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكني.

وطالب رئيس مدينة الغردقة أصحاب قطع الأراضي بالمدينة بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة للقطع مشيراً إلى استمرار تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذة قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأي أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنينها.

وأوضح اللواء ايهاب محمد رشاد مكاوى رئيس حى جنوب لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على مواد وأدوات البناء وإزالة الأعمال وإيقاف الاعمال وتحويل المخالفة للنيابة العسكرية مؤكدا استمرار التصدي بكل حسم وقوة لحالات البناء المخالفة من خلال لجنة الإزالة الفورية لمبانى تعوق الطريق بمساحة اجمالية 220م بمنطقتى الكهف والذهبية.