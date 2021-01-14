ما الخطوة التالية فى مخطط الإطاحة بـ"ترامب" بعد تأييد "النواب" عزله؟

كتبت: نهال أبو السعود

صوّت مجلس النواب الأمريكي مساء الأربعاء لصالح عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، استنادًا إلى تهم التحريض على التمرد، وذلك لدوره في أعمال الشغب الدامية التي شهدها مبني الكونجرس الأسبوع الماضي، والتي خلفت 5 قتلي وعشرات المصابين في مواجهات بين الشرطة وأنصار ترامب.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عملية العزل الشاملة المنصوص عليها في الدستور بسيطة نسبيًا، رئيس يرتكب "جريمة ‏كبيرة أو جنحة" فيحال الأمر إلى مجلس النواب ليصوت للعزل، وأخيرًا يجري مجلس ‏الشيوخ محاكمة مماثلة.

وستبدو عملية العزل هذه جديدة تمامًا ومختلفة عن تلك التي جرت في أواخر عام 2019 ‏حول التحقيق في مزاعم إرغام أوكرانيا على التدخل في الشأن الداخلي الأمريكي والضغط على حكومتها لفتح ملف تحقيقات أجريت قبل سنوات حول انشطة نجل جو بايدن التجارية، وعلى الأخص لأنه من المتوقع أن تجرى محاكمة مجلس الشيوخ ‏بعد مغادرة ترامب منصبه بحلول 20 يناير.

وسيطلب الرئيس الجديد جو بايدن من مجلس الشيوخ التصويت على مرشحيه لمجلس ‏الوزراء والعمل على تشريع للتصدي لوباء كوفيد، بالإضافة إلى إغاثة الأمريكيين ‏المتضررين من الاقتصاد المضطرب.‏

وفي عام 2020، توقف عمل مجلس الشيوخ تمامًا أثناء المحاكمة. وهذه المرة، يأمل زعيم ‏الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ تشاك شومر في متابعة جدول زمني مدته نصف يوم ‏لإجراء الجزء التجريبي من اليوم والعمل بقية اليوم.‏

ومع ذلك، فإن القوانين هذه المرة أسهل بكثير في نقلها وفهمها، حيث لا يزال من ‏المفترض أن يستغرق الأمر عدة أيام مع رئاسة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وجلسة ‏أعضاء مجلس الشيوخ للحكم عندما يحدد كل من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الجدد ‏من جورجيا، سيستغرق الأمر 17 جمهوريًا التصويت مع الديمقراطيين للوصول إلى ‏أغلبية الثلثين وإدانة ترامب.‏



يذكر أن عزل ترامب في مجلس النواب لا يبعده عن منصبه، ولن تمنعه محاكمة ثانية ‏لمجلس النواب ولا حتى تصويت مجلس الشيوخ لإدانة ترامب وعزله من الترشح مرة ‏أخرى في عام 2024 أو بعد ذلك.‏



بدلاً من ذلك، بعد أن صوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين على عزل ترامب، ‏سيتعين على أغلبية بسيطة من أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين الموافقة على تصويت ‏إضافي لمنعه من الرئاسة في المستقبل، كما أن منعه من تولي منصب آخر قد يكلفه أكثر ‏من 200 ألف دولار سنويًا معاشه التقاعدي إذا أراد مجلس الشيوخ أن يأخذ هذا الطريق.