اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يناير 2021 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماذا سيحدث بعد المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس الأمريكى؟ الإجابة × 10 خطوات

الخميس، 14 يناير 2021 11:14 ص
ماذا سيحدث بعد المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس الأمريكى؟ الإجابة × 10 خطوات نانسى بيلوسى وترامب واقتحام الكونجرس
إعداد شيماء بهجت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، والتي تمثلت بتصويت مجلس النواب لصالح محاسبته، يتطلب استكمال العملية عددا من الخطوات على صعيد مجلس الشيوخ، حسب الدستور الأمريكى.

1ـ رئيسة المجلس نانسى بيلوسي بمجرد انتهاء التصويت على قرار العزل، يمكنها إحالة اللائحة إلى مجلس الشيوخ على الفور أو يمكنها الانتظار لفترة.

 يذكر ان بيلوسي قامت بتعيين 9 مديرين لعملية العزل لمرافعة القضية ضد ترامب في محاكمة مجلس الشيوخ، ما يوحي بأنها لن تتأخر في إحالة الوثائق إلى الشيوخ.

2ـ بمجرد إتمام هذه الخطوة التي تجري عادة من خلال المسيرة الرسمية من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، يتعين على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أن يبدأ عملية المحاكمة.

3ـ  يقوم المجلس بمراجعة ملف الاتهامات النيابية والاستماع إلى الحجج القانونية، ليواجه الشخص المعني بالعزل المحاكمة والعقوبة المحتملة.

4ـ وفقا للدستور الأمريكي، فإن "لمجلس الشيوخ وحده سلطة في إجراء المحاكمة في جميع لائحة الاتهام النيابي. وعندما يجتمع مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار.

 5ـ عندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس المحكمة العليا الجلسات".

6ـ ينص الدستور على أنه "لا يجوز إدانة أي شخص دون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، ولا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام النيابي حد العزل من المنصب، ومنع تولي وشغل منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحا في الولايات المتحدة، ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك مسؤولا وخاضعا للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقا للقانون".

7ـ هناك فترات زمنية محددة للمرافعات والردود عليها.

8ـ  جميع أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ التي تعرض على مجلس النواب ومحامي ترامب، يجب أن تقدم كتابة وتتلى من قبل رئيس القضاة.

9ـ رغم أن الهدف من إجراءات العزل قد تقوم على إزاحة الرئيس الأمريكي من منصبه في حال إدانته من قبل مجلس الشيوخ، إلا أنه بإمكان المجلس عقد تصويت آخر للمطالبة بعدم ترشح الرئيس الأمريكي مجددا.

10ـ من الممكن أن تحول إدانة ترامب دون حصوله على بعض مخصصات ما بعد  الرئاسة، مثل المعاش التقاعدى.

يشار إلى أنه من غير المعروف، حتى الآن، متى يمكن أن تبدأ المحاكمة بعدما أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أنه لن يعيد أعضاء مجلس الشيوخ حتى اليوم الأخير من ولاية ترامب وهو 19 من يناير، على أحسن تقدير.

ومن المؤكد أن المحاكمة لا يمكن أن تنجز في يوم، بل ربما تمتد لأسابيع، لذلك من الناحية العملية فإن لا يمكن بدء المحاكمة إلا بعد تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في العشرين من يناير.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس، وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن 232 مشرعًا 232 مشرعًا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، أيدوا هذا التشريع، الذي يسمح بمساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضهم.

وبعد هذا التصويت، يصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

 

 

 

 

 


ترامب

عزل ترامب

مجلس النواب

قرار عزل ترامب

Trump

امريكا

اقتحام الكونجرس

مجلس النواب الامريكى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يتبرأ من "شغب الكونجرس" بعد قرار عزله ويهاجم "عنف الغوغاء".. فيديو

الخميس، 14 يناير 2021 10:22 ص

ترامب أول رئيس أمريكى تجرى مساءلته مرتين.. فيديو

الخميس، 14 يناير 2021 09:56 ص

"دفاع ترامب" فى مرمى النيران بعد أزمة "اقتحام الكونجرس".. خبراء بوزارة العدل الأمريكية: من دعموا الاحتقان وروجوا مزاعم تزوير الانتخابات على موعد مع دعاوى قضائية.. والجارديان: المحامى رودى جوليانى فى المقدمة

الخميس، 14 يناير 2021 08:30 ص

"سناب شات" يقرر حظر حساب ترامب بشكل دائم بعد تعليقه مؤقتاً

الخميس، 14 يناير 2021 07:00 ص

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي: لن نبدأ محاكمة ترامب إلا الأسبوع المقبل

الخميس، 14 يناير 2021 04:00 ص

حرب التطبيقات والشبكات الاجتماعية تشتعل مع بداية 2021.. تيليجرام يحقق 25 مليون مستخدم فى أسبوع بعد أزمة تحديث الواتس آب.. وإغلاق تويتر لحساب ترامب يحذف "بارلر" من جوجل.. وصحيفة أرجنتينية: سيجنال الأكثر أمانا

الخميس، 14 يناير 2021 04:00 ص

فريق ترامب يزرع ألغاما سياسية لبايدن قبل أيام من بداية حكمه.. فورين بوليسى: قرارات الإدارة بشأن تايوان وكوبا وإيران تصعب مهمة الرئيس المنتخب دبلوماسيا وسياسيا.. خبراء: أحداث الكابيتول تهدد جهود دعم الديمقراطية

الخميس، 14 يناير 2021 02:45 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة