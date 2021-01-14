ماذا سيحدث بعد المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس الأمريكى؟ الإجابة × 10 خطوات

إعداد شيماء بهجت

بعد المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، والتي تمثلت بتصويت مجلس النواب لصالح محاسبته، يتطلب استكمال العملية عددا من الخطوات على صعيد مجلس الشيوخ، حسب الدستور الأمريكى.

1ـ رئيسة المجلس نانسى بيلوسي بمجرد انتهاء التصويت على قرار العزل، يمكنها إحالة اللائحة إلى مجلس الشيوخ على الفور أو يمكنها الانتظار لفترة.

يذكر ان بيلوسي قامت بتعيين 9 مديرين لعملية العزل لمرافعة القضية ضد ترامب في محاكمة مجلس الشيوخ، ما يوحي بأنها لن تتأخر في إحالة الوثائق إلى الشيوخ.

2ـ بمجرد إتمام هذه الخطوة التي تجري عادة من خلال المسيرة الرسمية من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، يتعين على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أن يبدأ عملية المحاكمة.

3ـ يقوم المجلس بمراجعة ملف الاتهامات النيابية والاستماع إلى الحجج القانونية، ليواجه الشخص المعني بالعزل المحاكمة والعقوبة المحتملة.

4ـ وفقا للدستور الأمريكي، فإن "لمجلس الشيوخ وحده سلطة في إجراء المحاكمة في جميع لائحة الاتهام النيابي. وعندما يجتمع مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار.

5ـ عندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس المحكمة العليا الجلسات".

6ـ ينص الدستور على أنه "لا يجوز إدانة أي شخص دون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، ولا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام النيابي حد العزل من المنصب، ومنع تولي وشغل منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحا في الولايات المتحدة، ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك مسؤولا وخاضعا للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقا للقانون".

7ـ هناك فترات زمنية محددة للمرافعات والردود عليها.

8ـ جميع أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ التي تعرض على مجلس النواب ومحامي ترامب، يجب أن تقدم كتابة وتتلى من قبل رئيس القضاة.

9ـ رغم أن الهدف من إجراءات العزل قد تقوم على إزاحة الرئيس الأمريكي من منصبه في حال إدانته من قبل مجلس الشيوخ، إلا أنه بإمكان المجلس عقد تصويت آخر للمطالبة بعدم ترشح الرئيس الأمريكي مجددا.

10ـ من الممكن أن تحول إدانة ترامب دون حصوله على بعض مخصصات ما بعد الرئاسة، مثل المعاش التقاعدى.

يشار إلى أنه من غير المعروف، حتى الآن، متى يمكن أن تبدأ المحاكمة بعدما أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أنه لن يعيد أعضاء مجلس الشيوخ حتى اليوم الأخير من ولاية ترامب وهو 19 من يناير، على أحسن تقدير.

ومن المؤكد أن المحاكمة لا يمكن أن تنجز في يوم، بل ربما تمتد لأسابيع، لذلك من الناحية العملية فإن لا يمكن بدء المحاكمة إلا بعد تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في العشرين من يناير.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس، وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن 232 مشرعًا 232 مشرعًا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، أيدوا هذا التشريع، الذي يسمح بمساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضهم.

وبعد هذا التصويت، يصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.