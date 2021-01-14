لبنان يبدأ اليوم تطبيق قرار الإغلاق الشامل لمواجهة تفشي كورونا

كتب- هاشم الفخراني

أكد جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان على التشديد في ملاحقة من يخالفون القواعد الخاصة بالإغلاق العام الشامل للبلاد والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم لخميس وحتى 25 يناير الجاري بهدف وقف تفشي وباء كورونا.

ومن جانبه، أكد ممثل للشركات الموزعة للمحروقات في لبنان أن فترة الإغلاق الشامل للبلاد لن تشهد أزمة نقص للوقود.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) عن فادي أبو شقرا ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، تأكيده أنه لن تكون هناك أزمة في البنزين خلال فترة الإغلاق الشامل، مشددا على أنه لا داع لتهافت المواطنين على المحطات لأنها ستفتح يوميا في الأوقات المحددة لتوفير الطلبات الأكثر إلحاحا.

وأشار إلى أن موزعي الوقود سيسلمون المستشفيات احتياجاتها بشكل طبيعي، كما أن محطات البنزين ستفتح أبوابها وتتسلم كميات الوقود باعتبار أنها مستثناة من قرار الإغلاق الشامل.

وأعلن لبنان حالة الطوارىء العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي، وذلك ابتداء من اليوم الخميس وحتى يوم 25 يناير الجاري قابلة للتمديد، وذلك في سبيل كبح تفشي وباء كورونا.