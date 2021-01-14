نيروبى (أ ش أ)

أعلن فريق بحثى كينى اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا جنوبى البلاد، وقال تشارلز أغوتى الباحث فى معهد البحوث الطبية الكينى، لصحيفة (ديلي نيشن) اليوم الخميس، إن العلماء اكتشفوا هذه السلالة التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد في مقاطعة "تايتا تافيتا" الجنوبية، بينما لا يزال الباحثون في المعهد يدرسون ما إذا كان من اٍلسهل انتشاره وما إذا كان يسبب أعراضاً أكثر خطورة.