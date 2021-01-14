كاميرا تسجل لحظة انفجار نيزك في سماء شبه جزيرة كامتشاتكا بروسيا.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجل أحد سكان منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شمال شرق روسيا، بكاميرا هاتفه خلال تحركه بالسيارة لحظة تحطم نيزك فى الغلاف الجوي للأرض فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا وإضاءة السماء في المنطقة، ولقى الفيديو تفاعلا كبيرا وعلق متابعون على أن هذه الظاهرة هو آثار لدخول النيزك طبقات الغلاف الجوى للأرض ثم انفجاره، وفق روسيا اليوم.

وأشار دانيلا تشيبروف، مدير فرع كامتشاتكا التابع لمركز الأرصاد الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية، إلى أن خبراء المركز بدأوا في البحث عن آثار لدخول النيزك طبقات الغلاف الجوي للأرض بعد أن شاهدوا مقطع الفيديو الذي انتشر على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.



النيزك قبل انفجاره

وتحدث عن أن الخبراء في محطة الموجات تحت الحمراء الواقعة في بلدة ناتشيكي بغرب كامتشاتكا، سجلوا دخول النيزك الغلاف الجوي للأرض الساعة 8.09 يوم 11 يناير الجاري بالتوقيت المحلي، كما سجلوا تحليق النيزك قبل انفجاره في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي والذي استغرق 55 ثانية.

وفي مشهد آخر بدا مخيفا، التقط العديد من المصورين، لقطات شوهد فيها نيزك متوهج يتهاوى في السماء في مناطق واسعة من اليابان، مما جذب الانتباه على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى، وتوهج النيزك بقوة أثناء هبوطه بسرعة عبر الغلاف الجوي للأرض، وفي لحظة ما اشتعل محولا ظلام الليل إلى ما يشبه النهار، وأفاد العديد من الأشخاص في غرب اليابان على وسائل التواصل الاجتماعي برؤية المشهد النادر.

وقال تلفزيون إن إتش كي العام، إن كاميراته في محافظات أيشي ومي الوسطى وأماكن أخرى، التقطت كرة النار في السماء الجنوبية، كما ذكرت صحيفة "أساهي" المحلية، أن كاميرا في ميناء ناجويا أظهرت النيزك يتألق مثل البدر عندما اقترب من الأرض، وقال بعض الخبراء إن شظايا صغيرة من النيزك ربما وصلت إلى الأرض.