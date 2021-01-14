فلسطين تسجل 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه تم تسجيل 7 وفيات، و1270 حالة تعافٍ فى الساعات الماضية

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 91 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.