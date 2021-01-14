اليوم السابع
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فرنسا تقدم موعد حظر التجول بسبب كورونا ليبدأ من السادسة

الخميس، 14 يناير 2021 08:06 م
فرنسا تقدم موعد حظر التجول بسبب كورونا ليبدأ من السادسة
كتب: أحمد علوى

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قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم الخميس إن الحكومة ستقدم موعد حظر التجول بأنحاء البلاد ليبدأ من السادسة مساء بدلا من الثامنة ولمدة 15 يوما على الأقل وذلك في مسعى لمكافحة انتشار فيروس كورونا على نحو أفضل.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن فرنسا لا تحتاج إلى فرض العزل العام في الوقت الراهن لكنه أوضح أنها قد تلجأ إلى هذا الإجراء إذا خرجت الجائحة عن السيطرة.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 69 ألف فرد في فرنسا حتى الآن وهو سابع أعلى عدد وفيات بكورونا في العالم.

 

 


فرنسا

حظر التجول

كورونا فى فرنسا

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