فرنسا تسجل 23852 إصابة جديدة بفيروس كورونا

باريس (رويترز)

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 23852 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 19725 أمس الثلاثاء، لكنها تنخفض عن 25379 حالة مسجلة يوم الأربعاء الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة كذلك أن 229 توفوا جراء الفيروس فى المستشفيات، انخفاضا من 355 أمس الثلاثاء.