اليوم السابع
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غلق 2528 منشأة ومركزاً للدروس الخصوصية بالغربية

الخميس، 14 يناير 2021 11:36 ص
غلق 2528 منشأة ومركزاً للدروس الخصوصية بالغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم غلق 1802 منشأة مخالفة لقرارات الغلق الجديدة منذ الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق 500 محل، 99 سوق، 160مطعم، 279 مقهى، 370 ورشة و494 منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع 756مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي ، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم .

وطالب محافظ الغربية  أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق ، و أولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

 

 


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غلق الدروس الخصوصية

غلق المحلات

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