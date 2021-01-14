اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 04:36 م
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غدا ..غلق ميدان السقالة وأول شارع الشيرتون لصيانة خط المياه الرئيسى بالغردقة

الخميس، 14 يناير 2021 03:44 م
غدا ..غلق ميدان السقالة وأول شارع الشيرتون لصيانة خط المياه الرئيسى بالغردقة إصلاح خط مياه - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافطة البحر الأحمر، عن إغلاق ميدان السقالة وأول شارع الشيرتون غدا الجمعة لإصلاح خط المياه الرئيسى بالغردقة، وأكد مركز العمليات أنه سيتم الإغلاق من الساعة التاسعة صباحا حتى نهاية أعمال الإصلاح، حيث يعد ميدان السقالة مدخل شارع الشيرتون وميدان اكوافن والهضبة.

وكان أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى بعد غداً السبت بعدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار عن مناطق إسكان مبارك، وامتداد حفر الباطن، كذلك أكد مركز عمليات البحر الأحمر أن سيتم  فصل التيار يوم الأحد المقبل عن مستشفى الحكمة، ومنطقه العرب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية.

 


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