غداً .. إنطلاق برنامج تدريبى لشباب البحيرة لتنمية مهاراتهم الحرفية

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمن محافظ البحيرة، عن تنفيذ البرنامج التدريبى للشباب لتنمية مهاراتهم الحرفية فى مجالات "النجارة - الحدادة – الخياطة - سيارات" والذى سيبدأ 15 يناير الجارى ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للنهوض بالتدريب الحرفى وإنجاح جهود الدولة فى مواجهة البطالة والوصول إلى معدلات التشغيل المستهدفة للشباب.

وأشار محافظ البحيرة إلى مميزات البرنامج والذى سيتقاضى خلاله المتدرب مبلغ مالى شهرى بالإضافة لتوفير فرصة عمل فى المجال المدرب عليه بالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة كما سيحصل على شهادة خبرة فى نهاية مدة التدريب.

ومن شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبى ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل تعليمى ( متوسط أو عالي) والمستندات المطلوبة هى (صورة من شهادة الميلاد - صورة من البطاقة الشخصية - 2 صورة شخصية - صورة المؤهل الدراسي) وعلى من يرغب بالتقدم التوجه إلى مركز الإنتاج والتدريب المهنى بدمنهور خلف فرق الأمن - طريق النصر.

وأكد محافظ البحيرة على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة والقادرة على اقتحام سوق العمل وإكسابهم الخبرات اللازمة التى تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل من الأيدى العاملة والمدربة.