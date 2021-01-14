عمدة لندن يستنجد بالحكومة لتوفير لقاحات كورونا: الوضع حرج والإصابات مرتفعة

كتب محمد شعلان

أكد صادق خان، عمدة لندن، أن الوضع فى العاصمة لندن سيئ للغاية، مع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مطالبا الحكومة بسرعة توفير لقاحات كورونا للسكان المعرضون للخطر فى أسرع وقت ممكن.

وغرد صادق خان على حسابه بـ "تويتر"، قائلا، "الوضع فى لندن حرج - معدلات الإصابة بالفيروس مرتفعة للغاية ويحتاج سكان لندن المعرضون للخطر إلى الوصول إلى اللقاح فى أسرع وقت ممكن".



عمدة لندن على تويتر

وحث صادق خان، عمدة لندن، الحكومة بسرعة التحرك لإنقاذ الاشخاص المعرضين للإصابة بفيروس كورونا، مضيفا، "أتحدث إلى الحكومة اليوم لضمان حصولنا بشكل عاجل على كمية من اللقاح تعكس حجمنا ومستوى حاجتنا".

وقال صادق خان عمدة العاصمة البريطانية لندن، إن أكثر من 10 آلاف من سكان العاصمة توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددا على ضرورة أن يتصرف البريطانيون بأنهم مصابون بالفيروس للإبطاء من انتشار الفيروس التاجي.

وأوضح صادق خان عبر حسابه الشخصي على تويتر: "توفى أكثر من 10 آلاف من سكان لندن بسبب كوفيد 19، هناك أكثر من 46% من المرضى يعالجون في مستشفيات لندن الآن مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي"، مضيفا :"نصيحتي لسكان لندن هي: التصرف وكأنك مصاب بالفيروس ويرجى البقاء فى المنزل".

وتوفى حوالى 10122 شخصًا فى لندن فى غضون 28 يومًا من نتيجة اختبار كوفيد -19 الإيجابية، وفقًا لأحدث بيانات الصحة العامة فى إنجلترا، كما يوجد حاليًا 7607 مرضى فى مستشفيات العاصمة.

وأشار صادق خان عمدة العاصمة البريطانية لندن، إلى ضرورة توزيع لقاح كورونا على رجال الشرطة وفرق الطوارئ والعاملين الرئيسيين لحمايتهم من الفيروس التاجي.

يشار إلى أن صادق خان، عمدة لندن، حذر من وجود وضع كارثى خلال جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، فى عاصمة المملكة المتحدة، لافتًا إلى أن حالات الإصابات تملأ المستشفيات وترهق خدمة الصحة الوطنية، قائلا: "يهدد COVID-19 بإغراق مستشفيات لندن، والوضع مقلق للغاية".