اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 03:32 م
خالد صلاح
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عضو مجلس السيادة فى السودان محمد حسن التعايشى يلتقى بالمبعوث الفرنسى

الخميس، 14 يناير 2021 03:29 م
عضو مجلس السيادة فى السودان محمد حسن التعايشى يلتقى بالمبعوث الفرنسى عضو مجلس السيادة فى السودان محمد حسن التعايشى
أ ش أ

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التقى عضو مجلس السيادة في السودان محمد حسن التعايشي بمكتبه في القصر الجمهوري اليوم بالمبعوث الفرنسي الخاص جان ميشال الذي يزور السودان حاليا.

وأكد التعايشي خلال اللقاء التزام بلاده بعلاقاته الإستراتيجية وحسن الجوار والحفاظ على أمن الإقليم، لافتا النظر إلى أن ما يحدث في شرق السودان هو انتشار طبيعي للقوات المسلحة داخل الأراضي السودانية.

وتطرق اللقاء إلى ترتيبات فرنسا لعقد المؤتمر الدولي الثاني لدعم السودان الذي سيعقد في شهر مايو المقبل، خاصة وأن زيارة المبعوث الفرنسي تأتي بغرض التشاور مع المسؤولين السودانيين للترتيب لهذا المؤتمر.


مجلس السيادة السودانى

فرنسا

محمد حسن التعايشى

جان ميشال

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