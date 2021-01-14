اليوم السابع
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خالد صلاح
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عضوة بالكونجرس تعتزم تقديم مشروع لعزل بايدن بأول أيامه فى البيت الأبيض

الخميس، 14 يناير 2021 11:21 ص
عضوة بالكونجرس تعتزم تقديم مشروع لعزل بايدن بأول أيامه فى البيت الأبيض الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن
وكالات

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قالت عضو مجلس النواب الأمريكى مارجورى تيلور جرين، الأربعاء، إنها تعتزم تقديم مشروع قرار إلى الكونجرس بشأن إقالة الرئيس المنتخب جو بايدن فى أول يوم عمل له كرئيس للبلاد.

ونقلت صحيفة "هيل" عن جرين، والتى تنتمى للحزب الجمهورى ونالت عضوية المجلس عن ولاية جورجيا، "بالنيابة عن الشعب الأمريكى، أود الإعلان أنه يجب علينا التأكد من أن قادتنا يتحملون المسؤولية. لا يمكن أن يكون رئيس للولايات المتحدة مستعدا لإساءة استخدام سلطته الرئاسية، ويمكن رشوته بسهولة من قبل الحكومات الأجنبية ومن جانب شركات الطاقة الصينية والأوكرانية، لذلك سأستخدم فى 21 يناير، المواد الخاصة بسحب الثقة، ضد جو بايدن".

ووفقا للصحيفة، لم تحدد جرين بالضبط، الاتهامات التى كانت ستوجهها ضد الرئيس المنتخب لتبرير مبادرتها، لكنها أشارت خلال المقابلة إلى "صلات بايدن الأوكرانية" عندما كان فى منصب نائب الرئيس الأمريكى.

 

جو بايدن

أمريكا

الحزب الجمهورى

مجلس النواب الأمريكى

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عزل بايدن

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