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عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى ونجله يتلقان لقاح كورونا

الخميس، 14 يناير 2021 01:53 م
عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى ونجله يتلقان لقاح كورونا العاهل الأردنى يتلقى لقاح كورونا
إبراهيم حسان

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أعلن الديوان الملكى الهاشمى، عن تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، ونجله الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد، والأمير الحسن بن طلال، اللقاح المخصص لفيروس كورونا.

 

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وقال الديوان الملكى الهاشمى، على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يتلقون اللقاح المخصص ضد فيروس كورونا، في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي".

وبدأ الأردن، أمس الأربعاء، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد للفئات الأكثر تأثراً، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة.


العاهل الأردنى

لقاح كورونا

العاهل الأردنى يتلقى لقاح كورونا

اخبار الاردن

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