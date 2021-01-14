ضبط 47 ألف 331 عبوة عصير مجهولة المصدر داخل مخزن بالمنشاه سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط طارق ا ع ع 34 سنة مدير مسئول مخزن سلع غذائية ويقيم دائرة مركز سوهاج، لإدارته منشاة بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط " 47331 " عبوة مشروب عصير مختلفة الأنواع.

كما تم ضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 4 " قضايا عدم تقديم الأخطار الشهري عن حصة البوتاجاز و" 7 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق المخبز و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وجاري الاستمرار فى القيام بحملات مماثله.