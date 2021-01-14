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صور.. رئيس جامعة الأقصر يوقع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ووزارة الأوقاف

الخميس، 14 يناير 2021 02:27 م
صور.. رئيس جامعة الأقصر يوقع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ووزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ووزارة الأوقاف
الأقصر – أحمد مرعى

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وقع الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والشيخ محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة الأقصر ووزارة الأوقاف، وذلك بمكتبه بمقر الإدارة المركزية لجامعة الأقصر، وذلك للتعاون وتنظيم دورات تدريبية مشتركة بين الجانبين.

وقال رئيس جامعة الأقصر، أنه يهدف البروتوكول إلي عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات في عدد من المجالات المختلفة، وذلك من خلال الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من أساتذة وخبراء متخصصين بجامعة الأقصر . يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة الاوقاف وجامعة الأقصر علي المشاركة في خدمة المجتمع وانطلاقاً من أهمية التدريب بالنسبة للأفراد وانعكاسه علي المجتمع وحرصاً علي توسيع قاعدة التواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف المؤسسات  العلمية والثقافية والمدنية، وفي ختام مراسم توقيع البروتوكول قام رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة تكريماً للشيخ محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر.

وجاء توقيع البروتوكول بعد استقبال الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة بمكتبه وفد منطقة وعظ الأقصر التابع للأزهر الشريف المكون من: الشيخ محمود السيد محمد موسى، الشهير بالشيخ بسيونى مدير عام منطقة وعظ الأقصر والشيخ عبد الستار محمود حسين رئيس لجنة التحكيم والمصالحات بالأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم محمد إبراهيم الواعظ بإدارة القرنة والشيخ أحمد النحاس الحجاجى مدير العلاقات العامة بمنطقة الأقصر، وقال رئيس الجامعة، إنه تأتى هذه الزيارة فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الأقصر والإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر، وخلال الزيارة أهدى الوفد للدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة مجموعة من الكتب التثقيفية التوعوية الدينية، كما أهدى رئيس الجامعة إلى الوفد درع تكريم يحمل شعار جامعة الأقصر.

جانب من توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ووزارة الأوقاف
جانب من توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ووزارة الأوقاف

 

رئيس جامعة الأقصر يوقع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ووزارة الأوقاف
رئيس جامعة الأقصر يوقع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ووزارة الأوقاف

 


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