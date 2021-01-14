شتاء الإسكندرية يمطر عروس البحر.. سقوط أمطار ورياح وطقس غير مستقر.. لايف

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة متواصلة صباح اليوم، على كافة أنحاء المحافظة تصحبها رياح شديدة فى أولى أيام نوة الفيضة الكبرى.

وأغلقت هيئة ميناء الإسكندرية صباح اليوم بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجوية لوصول سرعة الرياح وارتفاع الموج إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية خلال الأسبوع الماضى شبورة كثيفة على سماء الإسكندرية تحدث لأول مرة فى شهر يناير أدت إلى غلق الطرق الرئيسية خلال ساعات الشبورة وبعد انقطاع الأمطار عادت من جديد نساقطها بكثافة في أولى ايام نوه الفيضه الكبرى.