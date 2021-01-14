اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يناير 2021 12:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سى إن إن: الخزانة الأمريكية تدرج تنظيمى "ولاية سيناء" و"حسم" على قوائم الإرهاب

الخميس، 14 يناير 2021 11:35 م
سى إن إن: الخزانة الأمريكية تدرج تنظيمى "ولاية سيناء" و"حسم" على قوائم الإرهاب الخزانة الأمريكية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدرجت الولايات المتحدة تنظيمى "ولاية سيناء" و"حسم" فى مصر ضمن تحديث جديد لقوائم مكافحة الإرهاب، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها أضافت تنظيم "ولاية سيناء" الموالى لتنظيم داعش، ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة (أوفاك)، بحسب شبكة " سى إن إن".

55232230
وقبل إعلان ولائها لتنظيم داعش كان يُطلق على "ولاية سيناء" اسم تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي تركزت عملياته في البداية على استهداف خطوط الغاز بين مصر وإسرائيل.

ونفذ التنظيم هجمات دموية على مدار السنوات الماضية في مناطق مختلفة بالبلاد، لكن نشاطه انحسر حالياً في شمال سيناء، حيث مازالت السلطات المصرية تخوض حرباً معه هناك.   

وأضافت الخزانة الأمريكية تنظيم "حركة سواعد مصر"، المعروف إعلامياً باسم "حسم".


الخزانة الأمريكية

حسم

الإخوان

أنصار بيت المقدس

قوائم الارهاب

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة