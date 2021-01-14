سى إن إن: الخزانة الأمريكية تدرج تنظيمى "ولاية سيناء" و"حسم" على قوائم الإرهاب

كتب محمد جمال

أدرجت الولايات المتحدة تنظيمى "ولاية سيناء" و"حسم" فى مصر ضمن تحديث جديد لقوائم مكافحة الإرهاب، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها أضافت تنظيم "ولاية سيناء" الموالى لتنظيم داعش، ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة (أوفاك)، بحسب شبكة " سى إن إن".



وقبل إعلان ولائها لتنظيم داعش كان يُطلق على "ولاية سيناء" اسم تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي تركزت عملياته في البداية على استهداف خطوط الغاز بين مصر وإسرائيل.

ونفذ التنظيم هجمات دموية على مدار السنوات الماضية في مناطق مختلفة بالبلاد، لكن نشاطه انحسر حالياً في شمال سيناء، حيث مازالت السلطات المصرية تخوض حرباً معه هناك.

وأضافت الخزانة الأمريكية تنظيم "حركة سواعد مصر"، المعروف إعلامياً باسم "حسم".