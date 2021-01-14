سويسرا تلزم مواطنى أيرلندا بالخضوع للحجر الصحى 10 أيام

كتبت: هناء أبو العز

ألزمت الحكومة السويسرية المواطنين الأيرلنديين بالخضوع لمدة عشرة أيام من الحجر الصحي الإلزامي عند دخول البلاد، حيث تم الإعلان عن القرار من قبل وزارة الصحة السويسرية، بعد تقييم أن هناك زيادة في عدد الإصابات في أيرلندا ، وفقًا لتقارير موقع شنجن.

وجاء في بيان وزارة الصحة السويسرية أن "الأشخاص الذين بقوا في ولاية أو منطقة معرضة لخطر متزايد للإصابة بالعدوى ثم يدخلون سويسرا يجب أن يكونوا في الحجر الصحي".

وفي قائمتها المحدثة، أضافت السلطات السويسرية 4 من البلدان التالية التي تعتبر متأثرة بشدة بـ COVID-19؛ الدنمارك ، وهولندا ، وبنما ، وجمهورية التشيك، كما سيُطلب من البلدان المذكورة أعلاه أيضًا اتباع قواعد الحجر الصحي عند دخول الأراضي السويسرية، وبحسب بيان وزارة الصحة ، فإن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الغد.

وبعد إغلاق دام ستة أسابيع في ديسمبر، كان عدد حالات الإصابة في أيرلندا هو الأدنى، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. ومع ذلك ، منذ ذلك الحين ، ساء الوضع كثيرًا، ووفقًا لبيانات المنشور العلمي على الإنترنت Our World Data ، سجلت أيرلندا أعلى معدل إصابة في العالم خلال الأسبوع الماضي.

وبناءً على المصدر نفسه، خلال الأيام السبعة التي سبقت 10 يناير ، كان هناك ما يقرب من 1323 حالة إصابة بـ COVID-19 لكل مليون شخص، تظهر الأرقام أن حالات الإصابة في أيرلندا خلال هذه الفترة هي الأعلى مقارنة بأي دولة أخرى خلال نفس الفترة.