اليوم السابع
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سمكة قرش تهاجم رجلا أثناء السباحة فى نهر سوان بأستراليا

الخميس، 14 يناير 2021 11:33 ص
سمكة قرش تهاجم رجلا أثناء السباحة فى نهر سوان بأستراليا سمكة قرش - صورة أرشيفية
رويترز

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هاجمت سمكة قرش رجلا كان يسبح في نهر سوان (نهر البجع) بمدينة بيرث الأسترالية اليوم الخميس، حيث قضمت فخذه في أول هجوم من هذا النوع في النهر منذ 1969.

وتشتهر بيرث بانتشار أسماك القرش قبالة سواحلها.

ورجح مسؤولون إن الرجل تعرض لهجوم من سمكة من فصيلة القرش الثور طولها بين مترين وثلاثة أمتار وهو يسبح صباحا قبالة ساحل محمية بلاكوول ريتش في بيرث.

وقالت متحدثة باسم خدمة الإسعاف المحلية لرويترز إن الرجل نُقل إلى مستشفى بيرث الملكي في حالة خطيرة.

وذكرت وسائل محلية أن الرجل في الخمسينيات وحالته مستقرة.

وتشتهر مدينة بيرث في غرب أستراليا وسواحلها بانتشار أسماك القرش الأبيض الكبير، وشهدت عدة هجمات من هذه الأسماك. وفي الأسابيع الماضية أغلقت السلطات بعض الشواطئ بسبب زيادة ظهور القروش في المنطقة.

وتندر هجمات القرش في نهر سوان الذي يصب في المحيط عند مدينة فريمنتل الساحلية جنوبي بيرث. وكان آخر هجوم من هذا النوع في المنطقة في 1969.

 


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