سحب متقطعة فى سماء مدن البحر لأحمر بعد انخفاض درجات الحرارة.. فيديو وصور

البحر الأحمر - عماد عرفة

ظهرت بصورة كثيفة سحب متقطعة بسماء مدن محافظة البحر الأحمر منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، والمصاحبة لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وكذلك رياح متوسطة بالقرب من شواطئ البحر الأحمر.

وتحذر إدارة مرور البحر الأحمر بشكل متكرر جميع السائقين بتوخى الحظر أثناء القيادة، خاصةً على الطرق السريعة، بسبب عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بالبحر الأحمر، ونصحت إدارة المرور، قائدى السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وخاصة المسافرين على الطرق السريعة، وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.

ورفعت محافظة البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات البحر الأحمر، تحسبا من سقوط أمطار على بعض الانحاء بالمحافظة.

وفى سياق متصل كان قد أعلن سابقا اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنَّ المحافظة استعدت لمواجهة الأمطار والسيول بإنشاء 28 سدًا، وبحيرة صناعية، و11 حاجزًا ترابيًا، وقناة صناعية استعداداً لهبوط الأمطار ومواجهة السيول بمدن المحافظة.

سحب متقطعة

السحب تحجب الشمس فى البحر الأحمر