اليوم السابع
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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة سولاوسى بإندونيسيا

الخميس، 14 يناير 2021 09:09 م
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة سولاوسى بإندونيسيا ريختر
كتب محمد جمال

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) اليوم الخميس، إن هزة أرضية قوتها 6.2 درجات ضربت بالقرب من جزيرة سولاوسى الإندونيسية، وأضاف مركز رصد الزلازل أن الهزة وقعت على عمق عشرة كيلومترات، بحسب " روسيا اليوم".


ريختر

زلزال

إندونيسيا

جزيرة سولاوسى

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