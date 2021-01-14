زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة سولاوسى بإندونيسيا

كتب محمد جمال

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) اليوم الخميس، إن هزة أرضية قوتها 6.2 درجات ضربت بالقرب من جزيرة سولاوسى الإندونيسية، وأضاف مركز رصد الزلازل أن الهزة وقعت على عمق عشرة كيلومترات، بحسب " روسيا اليوم".