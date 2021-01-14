رفع المخلفات بمسار خط طرد الصرف بالمدامود وتعقيم مجلس مدينة الزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم الخميس، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى بالتنسيق مع مركز ومدينة الزينية برفع التراكمات والمخلفات والإشغالات من طريق مسار خط الطرد للصرف الصحى (المدامود الغربى) بقرية المدامود قبلى وتمهيد الطرق وذلك بإشراف يوسف جلال نائب رئيس مدينة الزينية، وبحضور عبدالحارث زيادة مدير التنمية الأثرية، وماجد احمد مدير معبد المدامود واحمد صادق مدير أملاك الآثار، ويوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلى.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برش وتعقيم مبنى ديوان مجلس المدينة وإدارات التموين والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة والزراعة والمخازن، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن برفع الإشغالات والمخلفات من الطرق والاهتمام بالنظافة العامة، وأيضاً الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه لجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية بالظهير الصحراوي للمركز، قامت لجنة مكونة من يوسف جلال نائب رئيس المركز، وكرم محمود رئيس قرية المدامود بحري، ويوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلي، وأعضاء من إدارات الأملاك والإستثمار والشبكات الأرضية والتخطيط العمرانى والشئون القانونية بالمحافظة بمعاينة مواقع لإختيارها لإقامة مشروعات استثمارية بالظهير الصحراوي للزينية، مضيفاً أنه يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب ومواطني مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بتطوير المناطق الصحراوية، موضحاً أنه من المقرر أن تتضمن تلك المشروعات مشاريع صناعية ومشاريع زراعية ومحطة تموين سيارات بالوقود، حيث وجه رئيس مركز ومدينة الزينية بضرورة بعد المشروعات الصناعية عن المناطق السكنية بكل من مدن طيبة والشمس ومطار الأقصر، وذلك حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وعدم التأثير علي حركة الطيران بمطار الأقصر الدولي.



رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات من طريق خط الطرد للصرف الصحى



تعقيم مجلس مدينة الزينية