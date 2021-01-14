وقال ميشوستين -في مقطع فيديو مسجل أرسله تحية إلى المشاركين في منتدى "جايدار" الاقتصادي، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي"اليوم الخميس " إن بلدنا أول من طور لقاحا وبدأ باستخدامه، وهذا يسمح لنا بتوقع أن تكون فترة التعافي الاقتصادي أسرع بكثير"، مضيفا :" لقد بدأ التطعيم على نطاق واسع ومع تشكل المناعة العامة، ستبدأ المخاوف التي تعيق التنمية الاقتصادية فى الانحسار ".



يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر أمس الأربعاء، اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد الأفضل في العالم، مؤكدا على أنه يجب فهم كيف ستكون فاعليته وسط العديد من السلالات.



وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أغسطس 2020. وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.