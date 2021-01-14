رئيس وزراء إيطاليا يأمل بألا تؤدى أزمة الائتلاف الحاكم لاستقالة حكومته

فاطمة شوقى

أعرب رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي عن أمله بألا تسفر الأزمة الحالية داخل حزب الائتلاف الحاكم عن استقالة حكومته.

وقال كونتي للصحفيين: "آمل ألا تصل الأزمة إلى هذا الحد، وذلك في معرض رده على سؤال للصحفيين بهذا الصدد عند خروجه من لقاء مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بقصر الرئاسة في العاصمة روما، مساء أمس الأربعاء"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

كما نفى كونتي الرغبة في تعويض برلمانيي حزب (ايطاليا حية) بآخرين للاحتفاظ بالاغلبية البرلمانية، حيث قال “لطالما قلت إن الأمر يتطلب أغلبية صلبة لتنفيذ عمل الحكومة، وليس من الممكن البحث عن أصوات هنا وهناك”.

وقد نفى حزب (فورتسا ايتاليا) بزعامة سيلفيو برلسكوني، الذي يعتبر الاقرب الى الحكومة مقارنة باحزاب المعارضة الاخرى، النية في تقديم الدعم البرلماني لرئيس الوزراء كونتي.

ورجحت مصادر اعلامية اعلان زعيم حزب (ايطاليا حية)، ماتيو رينزي الانسحاب من الائتلاف الحاكم خلال مؤتمر صحفي سيعقده في وقت لاحق اليوم.