رئيس مدينة المنيا يناقش خطة الرصف والطرق المقترحة

المنيا-حسن عبدالغفار

عقد المهندس حامد فخرى نائب رئيس مجلس مدينة المنيا اجتماعا لمناقشة مشروعات الرصف والطرق المقترحة بالخطة والشروط المطلوبة لإنجاز الطرق، بحضور رؤساء الأحياء والقرى و الإدارات الخدمية من شركة المياه، وإدارة الطرق الكبارى والرصف والتحول الرقمى والغاز الطبيعى.

وأكد المهندس حامد فخرى نائب رئيس المدينة الاجتماع على ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات الخدمية الأخرى (المياه /الغاز / الكهرباء / الاتصالات والتحول الرقمى)، فيما يخص الأعمال الخاصة بالمشروعات من مياه وصرف والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات والرصف، بحيث لا تبدأ أعمال الرصف إلا بعد انتهاء المخططات من أعمال المياه والكهرباء والصرف والغاز الطبيعى، حتى يزيد من العمر المقدر للطرق والحفاظ على كفاءتها.

وأضاف الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة بعمل محاضر انضمامية مع الجهات الشريكة والاستفادة الكاملة بالبنود المخصصة فى الخطة واختيار الطرق حسب المواصفات التى تحددها الطرق والكبارى، وأن يتم رصف الطريق كامل فى الخطة الواحدة، وعدم تجزئة الطرق للحفاظ على المال العام، مع الوضع فى الاعتبار الشروط التى تحددها الطرق والكبارى، منها على سبيل المثال، ألا يقل عرض الطريق عن 8 أمتار، فضلا على أن تكون الأولوية للطرق التى تخدم جموع المواطنين، وتيسر الحركة والتنقل من مكان لآخر.