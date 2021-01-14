رئيس طيران الإمارات يطالب بوينج بالاعتراف بمسئوليتها عن أخطاء الطائرة "ماكس"

رويترز

قال رئيس شركة طيران الإمارات في دبي، أحد أكبر زبائن شركة بوينج، إنه يريد أن تبرهن الشركة الصانعة للطائرات على حدوث تغييرات جوهرية بعد أن أنتجت طائرة معيبة هي الطائرة 737 ماكس وحثها على الاعتراف "بالمسؤولية والمساءلة" على أعلى المستويات.

وأضاف تيم كلارك رئيس طيران الإمارات أن الأزمة التي أثارها سقوط طائرتين من طراز 737 ماكس أضرت بصناعة السفر جوا ككل، لكنه واثق أن الطائرة آمنة بعد إعادة تصميمها.

وقال لرويترز "بوينج بحاجة إلى تفحص الأمر بنفسها. وأنا على ثقة أنهم فعلوا ذلك".

وتابع "لكن عليهم أن يبرزوا أدلة لفئات مثل مجتمع شركات الطيران وجمهور المسافرين على أنهم أجروا التغييرات المطلوبة منهم على نحو شفاف"، وفي الوقت نفسه يشيرون إلى تحول في التركيز فيما يتعلق بالشؤون المالية.

وقال كلارك إن ذلك لا يمكن "إنجازه سوى على مستوى مجلس الإدارة وتنفيذه... على مستوى رفيع. وأعتقد أنه ما زال أمامهم في بوينج عمل يتعين إنجازه لترتيب أوضاعهم ... ثمة مسؤولية ومساءلة من أعلى لأسفل وعليهم الاعتراف بذلك".

ولم ترد بوينج على الفور على طلب للتعليق.