اليوم السابع
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رئيس جامعة قناة السويس يترأس اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الطلاب

الخميس، 14 يناير 2021 02:42 م
رئيس جامعة قناة السويس يترأس اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الطلاب رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - صبرى غانم

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عقد صباح اليوم اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الطلاب برئاسة الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك اونلاين عبر وسيلة الفيديو كونفرنس.

وأكد الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة أثناء كلمته للطلاب على كامل الدعم من إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية الموازية خاصة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة ان اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الطلاب اليوم بعنوان" الأنشطة الطلابية بين الممارسة والمنافسة مشيرا إلى أنه قد شارك فيه عبر وسيلة الفيديو كونفرنس منسقى الأنشطة بالجامعة وأعضاء اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة والكليات.

وشهد الاجتماع مداخلة مع القائد محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات لبحث سبل التعاون بين الجامعة والاتحاد.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات أهمها مناقشة الأنشطة عن بعد ومناقشة احتياجات الطلاب كما تم التأكيد على ميثاق الطالب وإبراز حقوقه وواجباته.

كما استمعا رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لاستفسارات الطلاب حول المرحلة القادمة والرد عليها وقد أشرف على تنظيم الاجتماع الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

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جانب من الاجتماع 
 
 

 

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اجتماع الطلاب اونلاين 
 

 


جامعة قناة السويس

الدكتور احمد زكى

اجتماع اتحاد الطلاب

استفسارات الطلاب

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