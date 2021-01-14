رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال الانشاءات بكلية رياض الأطفال.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أعمال الإنشاءات الخاصة بمبنى كلية رياض الأطفال بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه الدكتور محمد عبد السميع المستشار المعماري للجامعة، والدكتور عاطف محمد عبدالحافظ المستشار الانشائي للجامعة، والمحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية.

وأكد "عزيز"، أن الجامعة تسعي للانتهاء من كافة المباني الخاصة بالكليات الجديدة طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة، والعمل علي تنفيذها بشكل سريع، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة، وذلك لاستيعاب الزيادة العددية في نسبة الطلاب الملتحقين بالجامعة، إلى جانب حرصها على توفير الجهد والوقت على طلابها من أبناء المحافظة لتقليل الاغتراب للمحافظات الأخرى.

وأوضح المهندس حسين محمدين، أن المبني يبلغ مساحته 3500 م2، حيث تم انجاز مايقرب من 60% من أعمال الهيكل والتشطيبات، و من المتوقع تسليم المبنى بداية العام الدراسي القادم، مضيفاً أن المبنى يتكون من بدروم ودور أرضي وأربعة أدوار متكررة، الي جانب عدد من الفصول الدراسية ومدرج، وقاعات لرياض الأطفال وغرف إدارية.

وأضاف المهندس حسين محمدين، أنه خلال الجولة ايضاً تفقد رئيس الجامعة سير أعمال التشطيبات الخاصة بقاعات مركز الامتحانات الالكترونية، وعددهم 8 قاعات مقامة علي مساحة اجمالية تبلغ 2200 م2، حيث جاري الانتهاء من أعمال الكهرباء ومد خطوط الإنترنت وتجهيزات الفرش، و ومن المقرر الانتهاء من 4 قاعات خلال شهر يناير الجاري، لتضم 394 جهاز حاسب آلي، مضيفاً أنه سيتم أيضاً تجهيز 4 قاعات أخرى في نهاية شهر فبراير المقبل لتضم 394 جهاز حاسب آلي.



رئيس الجامعة يتفقد إنشاءات كلية رياض الاطفال ومركز الامتحانات (1)



رئيس الجامعة يتفقد إنشاءات كلية رياض الاطفال ومركز الامتحانات (2)



رئيس الجامعة يتفقد إنشاءات كلية رياض الاطفال ومركز الامتحانات (3)