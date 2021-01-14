اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يناير 2021 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسيوط: وضع خطة لإعادة الإستفادة من بعض المواقع الغير مستغلة

الخميس، 14 يناير 2021 03:01 م
رئيس جامعة أسيوط: وضع خطة لإعادة الإستفادة من بعض المواقع الغير مستغلة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط فى أنحاء الحرم الجامعى والتى رافقه فيها الدكتور محمد حلمي الحفناوى وكيل كلية الفنون الجميلة والمستشار المعماري لعدد من المشروعات الهندسية داخل الجامعة .

وقال رئيس جامعة أسيوط إن جولته استهدفت تحديد بعض المواقع الغير مستغلة والوقوف على مساحتها وذلك من أجل وضع خطة موسعة لإعادة استغلال تلك الأماكن فى إنشاء أماكن ذات أغراض تعليمية أو إدارية ، وهو ما يأتي في إطار إستراتيجية الجامعة القائمة على استغلال المساحات المهملة ورفع كفاءة المباني الجديدة من أجل إتاحة الفرصة لخلق أماكن جديدة مهيئة للوفاء باحتياجات الجامعة التوسعية.

وأشار الدكتور طارق الجمال أن جولته إمتدت من كلية التربية الرياضية ثم الزراعة والعلوم والتى التقى فيها بالدكتور عبد الحميد أبو سحلى عميد كلية العلوم ، كاشفاً عن إصدار توجيهات خلال الجولة برفع الأدوات والأثاث القديم والإسراع بتكهينه ، مع مراعاة إجراءات السلامة والأمان في الأماكن المخصصة كمخازن للكليات.

 

_DSC9188
 

 

_DSC9202
 

 

_DSC9213
 

 

 


أخبار مصرية

محافظه اسيوط

جامعه اسيوط

كليه التربيه

الفنون الجميله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة