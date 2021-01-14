رئيس جامعة أسيوط: وضع خطة لإعادة الإستفادة من بعض المواقع الغير مستغلة

أسيوط هيثم البدرى

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط فى أنحاء الحرم الجامعى والتى رافقه فيها الدكتور محمد حلمي الحفناوى وكيل كلية الفنون الجميلة والمستشار المعماري لعدد من المشروعات الهندسية داخل الجامعة .

وقال رئيس جامعة أسيوط إن جولته استهدفت تحديد بعض المواقع الغير مستغلة والوقوف على مساحتها وذلك من أجل وضع خطة موسعة لإعادة استغلال تلك الأماكن فى إنشاء أماكن ذات أغراض تعليمية أو إدارية ، وهو ما يأتي في إطار إستراتيجية الجامعة القائمة على استغلال المساحات المهملة ورفع كفاءة المباني الجديدة من أجل إتاحة الفرصة لخلق أماكن جديدة مهيئة للوفاء باحتياجات الجامعة التوسعية.

وأشار الدكتور طارق الجمال أن جولته إمتدت من كلية التربية الرياضية ثم الزراعة والعلوم والتى التقى فيها بالدكتور عبد الحميد أبو سحلى عميد كلية العلوم ، كاشفاً عن إصدار توجيهات خلال الجولة برفع الأدوات والأثاث القديم والإسراع بتكهينه ، مع مراعاة إجراءات السلامة والأمان في الأماكن المخصصة كمخازن للكليات.