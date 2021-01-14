واستشهد رئيس الوزراء الروسي باستطلاع أشار إلى أن نسبة العمل عن بُعد خلال فصل الربيع وأوائل فصل الصيف الماضيين قد وصلت من 10% إلى 15%،كما شدد على أن تقنيات التحول الرقمي من شأنها تعزيز العمل عن بُعد في مجال الصناعات الجديدة في المقام الأول.

