صرّح رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين بأن العمل عن بُعد سوف يستمر بعد انتهاء جائحة كورونا، وأنه لن ينتهي بانتهاء الجائحة، وقال ميشوستين - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم الخميس، أنه سوف يتم تطوير مجال العمل عن بُعد ليس فقط في مجال الصناعات المبتكرة، ولكن أيضا في قطاع الإنتاج الحقيقي .
واستشهد رئيس الوزراء الروسي باستطلاع أشار إلى أن نسبة العمل عن بُعد خلال فصل الربيع وأوائل فصل الصيف الماضيين قد وصلت من 10% إلى 15%،كما شدد على أن تقنيات التحول الرقمي من شأنها تعزيز العمل عن بُعد في مجال الصناعات الجديدة في المقام الأول.
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