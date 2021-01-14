رئيس الغرفة النمساوية: تمديد الإغلاق لعيد الفصح سيكون كارثة على الوظائف

حذر هارالد ماهر رئيس الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية من تمديد حالة الإغلاق فى البلاد حتى حلول عيد الفصح، معتبرا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى أكبر خسائر في الوظائف منذ الحرب العالمية الثانية.
وطالب ماهر - في تصريحات اليوم الخميس، الحكومة بحسم الشائعات الخاصة بتمديد الإغلاق العام في البلاد إلى ما بعد 24 يناير الجاري ، مشيرا إلى أن الإغلاق الطويل كلفته الاقتصادية باهظة للغاية ومن الصعب أن يتحمل تبعاته أي جهة.
كما أشار إلى أن الاقتصاد شديد الحساسية لتمديد حالة الإغلاق ، مقترحا إنهاء حالة الإغلاق في أسرع وقت واستبدالها بالتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية عالية الكفاءة " إف إف بي تو " في جميع المحال ومراكز التسوق.
وأضاف ماهر أن الاعتماد على ارتداء الكمامة الطبية عالية الكفاءة في محال البيع بالتجزئة نجح تطبيقه على نحو واسع في ولاية بافاريا ، معتبرا أن الكمامة " إف إف بي تو " تعد حلا جيدا ومثاليا سواء للعملاء أو الموظفين.
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