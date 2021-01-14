رئيس الغرفة النمساوية: تمديد الإغلاق لعيد الفصح سيكون كارثة على الوظائف

وطالب ماهر - في تصريحات اليوم الخميس، الحكومة بحسم الشائعات الخاصة بتمديد الإغلاق العام في البلاد إلى ما بعد 24 يناير الجاري ، مشيرا إلى أن الإغلاق الطويل كلفته الاقتصادية باهظة للغاية ومن الصعب أن يتحمل تبعاته أي جهة.

كما أشار إلى أن الاقتصاد شديد الحساسية لتمديد حالة الإغلاق ، مقترحا إنهاء حالة الإغلاق في أسرع وقت واستبدالها بالتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية عالية الكفاءة " إف إف بي تو " في جميع المحال ومراكز التسوق.

وأضاف ماهر أن الاعتماد على ارتداء الكمامة الطبية عالية الكفاءة في محال البيع بالتجزئة نجح تطبيقه على نحو واسع في ولاية بافاريا ، معتبرا أن الكمامة " إف إف بي تو " تعد حلا جيدا ومثاليا سواء للعملاء أو الموظفين.