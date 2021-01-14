رئيس استخبارات النواب الأمريكى: يجب عزل ترامب وعدم توليه الرئاسة مرة أخرى

كتب محمد شعلان

أكد آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات فى​ مجلس النواب ​الأمريكى، استمرارهم فى الدفاع عن ديمقراطية الولايات المتحدة ضد أى تهديدات داخلية أو خارجية، والعمل على عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وعدم توليه منصب الرئاسة مرة أخرى، وغرد شيف على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "للمرة الرابعة فى التاريخ الأمريكى، وللمرة الثانية في فترة حكم دونالد ترامب الخطيرة والمدمرة ، يتم عزل رئيس".



رئيس استخبارات النواب الامريكى على تويتر

وأضاف ادم شيف، فى تعليقه على موقفه من تصرفات ترامب: "سندافع عن ديمقراطيتنا ضد كل التهديدات الخارجية والداخلية. ويجب عزل دونالد ترامب، وعدم توليه المنصب مرة أخرى، ويجب أن نتحد ضد الهجمات على ديمقراطيتنا.. متحدون ضد من ينتهك القسم.. متحدون ضد رئيس يحرض حشدا عنيفا لإلغاء انتخابات".

وقبل ذلك، أكد آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات فى​ مجلس النواب ​الأمريكى، أن بقاء الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب كل يوم فى منصبه يعتبر أكبر خطرا على الولايات المتحدة، لافتًا إلى أنه يجب أن يترك منصبه ويستقيل، قائلا: "أشعل دونالد ترامب الفتيل الذى انفجر فى مبنى الكابيتول.. كل يوم يبقى فيه فى المنصب يشكل خطرا على الجمهورية".

وشدد آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات فى​ مجلس النواب ​الأمريكى، على ضرورة استقالة ترامب من منصبه أو تفعيل التعديل 25 من الدستور، قائلا، "يجب أن يترك ترامب منصبه على الفور، من خلال الاستقالة، التعديل الخامس والعشرين".

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الرئيس دونالد ترامب أمضى ساعات ما بعد أزمة اقتحام الكونجرس فى البيت الأبيض فى حالة من العزلة والغضب قبل أن ينشر فيديو على حسابه على "تويتر" يدين فيه أحداث العنف.