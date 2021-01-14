اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 04:56 م
خالد صلاح
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خسائر العاصفة الثلجية فى العاصمة الإسبانية تتجاوز عن 1.7 مليار دولار

الخميس، 14 يناير 2021 04:39 م
خسائر العاصفة الثلجية فى العاصمة الإسبانية تتجاوز عن 1.7 مليار دولار عاصفة ثلجية - أرشيفية
رويترز

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قالت السلطات الإسبانية اليوم الخميس إن العاصفة الثلجية أحدثت أضرارا تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار يورو (1.7 مليار دولار) على الأقل بعدما اجتاحت مدريد مطلع الأسبوع الماضي وأدت إلى إغلاق الشركات وتضرر المباني وتعطل الخدمات.

وتسببت العاصفة فيلومينا في سقوط أكبر كمية ثلوج على وسط إسبانيا منذ عقود مخلفة حالة من الفوضى مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وقال خوسيه لويس مارتينز ألاميدا رئيس بلدية مدريد للصحفيين "وقعت كارثة في مدريد، أثرت بشدة على الحياة الطبيعية والخدمات العامة في المدينة وتسببت في أضرار بالغة للممتلكات الشخصية والنشاط الاقتصادي".

وحث ألاميدا الحكومة المركزية على إعلان مدريد منطقة كوارث، وهو ما يعني تخصيص إعانات طارئة لها.

 

 


إسبانيا

عاصفة ثلجية

مدريد

العاصفة فيلومينا

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