اليوم السابع
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حملات لترشيد استهلاك المياه ومدرسة حقلية إرشادية عن زراعة البنجر بالشرقية

الخميس، 14 يناير 2021 12:43 م
حملات لترشيد استهلاك المياه ومدرسة حقلية إرشادية عن زراعة البنجر بالشرقية ومدرسة حقلية إرشادية عن زراعة البنجر
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركه بتنفيذ حملة توعوية للمواطنين داخل مدينة منشأة ابو عمر لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف فى المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحى والذى يكبد الدولة خسائر كبيرة.

واشار إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية على المواطنين بالشوارع والمحلات والأسواق تحمل عدد من الرسائل التوعوية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد إستخدامها بجانب التعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة لمشتركيها.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى قيام فرع الشركة بمركز ومدينه كفر صقر باجراء اعمال الرش والتطهير لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المركز وذلك تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة  العاملين والمترددين من متلقى الخدمة.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتى بما يساهم فى زياده الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعيه من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة فى الزراعة والري.

وفى هذا الاطار أشار المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة محصول البنجر بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية وقسم المحاصيل السكرية بالمديرية فى حضور الدكتور أيمن عبد الرازق من معهد بحوث المحاصيل السكرية وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين.

أضاف وكيل الوزارة أن الهدف من تنفيذ المدرسة الحقلية هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة البنجر من حرث وتسوية وتخطيط مع ضرورة الإلتزام بالكثافة النباتية عند الزراعة وكذلك أهم الأمراض التى تصيب الجذور وموت البادرات وطرق تفادى كل هذه المشكلات.

أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة فى تنظيم تلك الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية إستخدام أحدث الأساليب العلمية فى الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

 

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بأهمية الحفاظ علي مياه الشرب 3
 

 

 


زراعة الشرقية

مدرسة حقلية إرشادية

محصول البنجر

أخبار مصرية

محافظه الشرقيه

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