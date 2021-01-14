حمدوك يعود إلى السودان بعد إجراء فحوصات طبية روتينية فى الإمارات

أ ش أ

عاد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، إلى بلاده مساء اليوم الخميس، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة "غير رسمية" امتدت لبضعة أيام، وكان مجلس الوزراء السوداني أعلن - في 7 يناير الجاري - أن حمدوك، توجه إلى الإمارات، في زيارة غير رسمية تمتد لبضعة أيام، بهدف إجراء فحوصات طبية روتينية.