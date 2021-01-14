اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 09:48 م
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حمدوك يعود إلى السودان بعد إجراء فحوصات طبية روتينية فى الإمارات

الخميس، 14 يناير 2021 08:20 م
حمدوك يعود إلى السودان بعد إجراء فحوصات طبية روتينية فى الإمارات حمدوك
أ ش أ

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عاد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، إلى بلاده مساء اليوم الخميس، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة "غير رسمية" امتدت لبضعة أيام، وكان مجلس الوزراء السوداني أعلن - في 7 يناير الجاري - أن حمدوك، توجه إلى الإمارات، في زيارة غير رسمية تمتد لبضعة أيام، بهدف إجراء فحوصات طبية روتينية.


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