جنوب سيناء تحتفل بالذكرى الأولى لافتتاح مضمار الهجن الدولى بمدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تحتفل بالذكرى الأولى فتتاح مضمار الهجن الدولى بمدينة شرم الشيخ والذى تم افتتاحه يوم 16 يناير 2020 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والأمير محمد بن زايد ولى عهد ابوطبى فى احتفالية عالمية العام الماضى.

وذلك بتنظيم مهرجان سباق للهجن على المستوى المحلى بمشاركة 17 محافظة مصرية تحت رعاية المحافظة والاتحاد المصرى للهجن فى الفترة من 16 الى 18 يناير الجارى 2021.

وجاء افتتاح موسم البطولات محليا نظرا للظروف الراهنة والاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، إلا ان هناك مخططا يتم الإعداد لة لتنظيم عدد من البطولات العالمية بمشاركات دولية على مدار الشهور القادمة بواقع بطولة كل شهر، كما يتم الإعداد لمهرجان عالمي فى شهر ابريل القادم بمناسبة ذكرى أعياد سيناء وتتم الدراسة والإعداد بالتعاون مع الجانب الإماراتي.

جاءت هذه التصريحات خلال تفقد المحافظ لمضمار الهجن صباح اليوم يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ ولقاءاته مع المشاركين فى البطولة من ابناء المحافظات المختلفة.