جامعة سوهاج تكرم فنى تكييف أعاد تشغيل 11 كولدير ثمنها 200 ألف جنيه

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، يحيى محمد أبو المجد فني تكيف وتبريد بالمدن الجامعية، وذلك لقيامه بصيانة 11 كولدير بكفاءة عالية وبعمر افتراضى طويل المدى، وبتكلفة بسيطة لا تتعدى 900 جنيه للكولدير الواحد.

وقال رئيس الجامعة إن هذا التكريم جزءا من واجب الجامعة تجاه أشخاص عملوا وأنتجوا وجدوا في عملهم، كما يعد حافزاً لجميع العاملين لتقديم أفضل ما لديهم، موضحاً أن المكرم قام بإعادة تشغيل11 كولدير بالمدن الجامعية بعد صيانتها، والتي يتعدى سعرها أكثر من 200 ألف جنيه، وذلك من خلال اختراعه تانك يحل محل مواسير تبريد كان من الصعب صيانتها وعمرها الزمنى قصير وقابلة للتلف، بالإضافة إلى اختراع تانك من الإستانلس العالى الجودة والأمن صحياً محكم الغلق يحيط به من الخارج مواسير تبريد .

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة منح المكرم مكافأة مالية، تقديراً لأمانته ومجهوداته تجاه عمله.