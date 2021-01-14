جامعة أسيوط: مخزون احتياطى الأكسجين بالمستشفيات الجامعية يصل لـ5 أسابيع

أسيوط -هيثم البدري

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن وجود مخزون احتياطي كافي من الأكسجين داخل مستشفيات أسيوط الجامعية والذي يتنوع ما بين خزانات مركزية تعمل على ضخ الأكسجين أو أسطوانات مملوءة والذي تكفى لمدة زمنية تصل إلى 5 أسابيع وهو ما يعد مخزوناً احتياطيا كبيراً، مع توليه بشكل مباشر متابعة تغذية ذلك المخزون والتأكد من توفره بكميات احتياطية لمواجهة أي طوارئ.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى تخصيص 82 سريرا حالياً يتنوع ما بين مجاني وخاص بالمستشفى الجامعي الرئيسي و6 أسرة بمستشفى الأطفال للمصابين بكوفيد 19 أقل من سن 16 عاماً إلى جانب تخصيص 18 سرير في قسم الاستقبال العام وذلك لفرز الحالات المشتبه بها.

وعن حالات الكورونا المحجوزة حالياً للعلاج بالمستشفى الرئيسي، أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن وجود 12 حالة فقط إيجابية ثبت إصابتها بفيروس كورونا وخاضعة حالياً للعلاج بالمستشفى الرئيسي تتضمن 6 حالات بالعناية المركزة و6 بالغرف العادية دون الحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس الصناعى.

كما أكد أن المستشفى الجامعي اتخذ كافة الإجراءات للاستعداد لاستقبال الحالات المصابة بالكورونا من أفراد المجتمع الجامعي من العاملين وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، إلى جانب الحالات الحرجة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة.