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تويتر: خرق أمنى من فرجينيا الأمريكية وراء تعليق حساب اللقاح الروسى سبوتنيك V

الخميس، 14 يناير 2021 10:08 م
تويتر: خرق أمنى من فرجينيا الأمريكية وراء تعليق حساب اللقاح الروسى سبوتنيك V حساب لقاح سبوتنيك
كتب محمد جمال

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أعادت شركة تويتر الوصول إلى الحساب الخاص بلقاح "سبوتنيك V" الروسى، بعد أن تم رصد خرق أمنى محتمل من ولاية فرجينيا الأمريكية، بحسب بيان الشركة.

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ذكر موقع روسيا اليوم أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أعلن عن تعليق موقع "تويتر" عمل الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وظهر على صفحة اللقاح الروسي تنبيه من "تويتر"، قال إنه رصد "نشاطا مريبا" من قبل هذا الحساب.

تعليق حساب لقاح سبوتنيك
تعليق حساب لقاح سبوتنيك
 
وقال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إن سبب تعليق عمل حساب "سبوتنيك V" لم يعرف بعد والعمل جار لمعرفته.
وأضاف: "كنا نقدم عبر "تويتر" كل المعلومات حول اللقاح وكيفية عمله، وعبر "تويتر" اقترحنا على "أسترازينيكا" استخدام أحد عناصر لقاح "سبوتنيك V" واتفقنا على إجراء تجارب سريرية مشتركة".

 


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