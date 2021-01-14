تويتر: خرق أمنى من فرجينيا الأمريكية وراء تعليق حساب اللقاح الروسى سبوتنيك V

كتب محمد جمال

أعادت شركة تويتر الوصول إلى الحساب الخاص بلقاح "سبوتنيك V" الروسى، بعد أن تم رصد خرق أمنى محتمل من ولاية فرجينيا الأمريكية، بحسب بيان الشركة.





ذكر موقع روسيا اليوم أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أعلن عن تعليق موقع "تويتر" عمل الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وظهر على صفحة اللقاح الروسي تنبيه من "تويتر"، قال إنه رصد "نشاطا مريبا" من قبل هذا الحساب.



تعليق حساب لقاح سبوتنيك