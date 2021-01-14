اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 06:21 ص
خالد صلاح
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تونس تسجل 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاة

الخميس، 14 يناير 2021 06:00 ص
تونس تسجل 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاة فيروس كورونا
وكــــــالات

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سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 72 حالة وفاة.

وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.

 

 

 


تونس

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

وفيات كورونا

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