تونس تسجل 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاة

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 72 حالة وفاة.
وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.
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سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 72 حالة وفاة.
وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.
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