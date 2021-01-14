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تقارير أمريكية: وصول صناديق فارغة للبيت الأبيض لجمع متعلقات ترامب.. صور

الخميس، 14 يناير 2021 02:00 م
تقارير أمريكية: وصول صناديق فارغة للبيت الأبيض لجمع متعلقات ترامب.. صور العمال يحملون الصناديق للبيت الأبيض
كتبت مريم بدر الدين

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كشفت تقارير إعلامية أمريكية، تسليم صناديق فارغة إلى البيت الأبيض أمس الأربعاء لجمع متعلقات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير الجارى، حيث تم تسليم الصناديق الكرتونية إلى مبنى المكتب التنفيذي في أيزنهاور.

العمال يحملون الصناديق
العمال يحملون الصناديق

ونشرت شبكة NBC News الأمريكية، صورا لوصول عدد كبير من الصناديق الفارغة لجمع متعلقات دونالد ترامب تمهيدا لقدوم الرئيس الأمريكي الجديد، كما أكدت أن تكلفة تنظيف وتطهير البيت الأبيض تبلغ نصف مليون دولار، بسبب وجود عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين موظفى البيت الأبيض في عهد الرئيس ترامب، حيث أكدت العديد من التقارير إن أكثر من 40 شخصا من دائرة ترامب كانوا مصابين بالفيروس.

وصول الصناديق للبيت الابيض
وصول الصناديق للبيت الابيض

ومع اقتراب تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، والمقرر الأسبوع المقبل، فإن الأمر المؤكد أنه لن يكون تنصيبا تقليديا لأسباب عديدة، بحسب ما تقول صحيفة "يو إس إيه توداى"، فاستمرار جائحة كورونا والمخاوف الأمنية فى أعقاب اقتحام أنصار ترامب للكونجرس الأسبوع الماضى، أدى إلى بعض التغييرات فى اليوم الذى عادة ما يكون تاريخيا فى الولايات المتحدة، وستكون أغلب الفعاليات المحيطة بأداء بايدن القسم محل تركيز فى الواقع الافتراضى.

وذكرت شبكة "CNN"، أن بايدن سيصل إلى العاصمة واشنطن بنفس الطريقة التى كان يستخدمها طوال عقود خلال عمه كسيناتور، مستقلا قطار أمتراك. وتعتبر صلة بايدن بهذا القطار من الأمور المعروفة بسبب سفره اليومى على مدار 36 عاما بين ويلمينجتون حيث يقيم وواشنطن العاصمة أثناء عمله سيناتور عن ولاية ديلاوير. ويقدر أن بايدن سافر حوالى 2.1 مليون ميل طوال هذه السنوات.


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