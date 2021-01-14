"تعليم المنوفية" تستغل فترة تعليق الدراسة لتعقيم وتطهير المدارس

المنوفية - محمد فتحى

وجه أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم الخميس، مديرى إدارات التعليم الفنى المزدوج التجارى والزراعي والصناعي إلى ضرورة استغلال عدم تواجد الطلاب بالمدارس خلال إجازة نصف العام، والمقرر أن تبدأ السبت المقبل الموافق 15 يناير 2021 في إجراء عملية تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والمدارس والمعامل والورش الفنية لطلاب مدارس التعليم الفني بمختلف نوعياتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه سويد اليوم، بحضور أحمد الشناوى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية مع مديرى إدارات التعليم الفنى التجارى والزراعى والصناعى المزدوج بديوان المديرية، لمناقشة مشروع رأس المال والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، كما تناول الاجتماع سبل التواصل مع الطلاب خلال إجازة نصف العام لاستكمال شرح المناهج التعليمية عبر قنوات التواصل المختلفة التى أتاحتها الوزارة، استعدادا لعقد اختبارات الفصل الدراسى الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام فى 20 فبراير المقبل.