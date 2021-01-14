اليوم السابع
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"تعليم القليوبية" تشكل لجنة لتحديث وميكنة أقسام المديرية والإدارات

الخميس، 14 يناير 2021 01:37 م
"تعليم القليوبية" تشكل لجنة لتحديث وميكنة أقسام المديرية والإدارات الدكتور السيد الفيومى مدير تعليم القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع قيادات المديرية، اليوم، وبحضور المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني، وعمرو حمدى مدير إدارة المشتريات بالمديرية، لبحث تطوير وتحديث وميكنة أقسام المديرية والإدارات بأحدث أجهزة الحاسب الالي وآلات التصوير والطابعات من خلال تشكيل لجنة دائمة ومستمرة.

وأكد الفيومى، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد في أجواء يسودها تقدير المسئولية والتعاون والتفاني في العمل، موضحا أن الهدف هو تطوير منظومة العمل بما يتناسب الإمكانات المتاحة مما يؤدى إلي توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للجميع، والهدف الرئيس من التطوير هو سرعة إنهاء طلبات المواطنين بأسرع وقت وتقديم خدمة تكنولوجية ممتازة تتناسب مع تقنيات العصر.

كما عقد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية، ومشاركة السيد عبد الفتاح مدير التوجيه المالى بالمديرية، وياسر عبد المحسن مدير إدارة الشئون القانونية، مع مسئولى التنسيقات بالمديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ان الاجتماع تطرق لمناقشة تنظيم قواعد  العمل الإداري داخل الديوان وفي جميع الإدارات التعليمية بالقليوبية، وتوحيد البيانات الإحصائية فى جميع الإدارات التعليمية، إلى جانب ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظا علي سلامة أفراد المنظومة التعليمية.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور السيد الفيومى، على ضرورة وأهمية تنفيذ جميع التعليمات الواردة من الوزارة الخاصة بهذا الشأن بكل دقة وسرعة.


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