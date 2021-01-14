ترامب أول رئيس أمريكى يعزل مرتين بعد قرار "النواب"

كتبت: نهال أبو السعود

صوت مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الديمقراطية على عزل دونالد ترامب بتهمة التحريض على العصيان، بعد أن دعم الرئيس حشدًا عنيفًا على اقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.



كان التصويت النهائي 232-197، حيث أيد 10 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الإجراء، وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يعزله مجلس النواب مرتين.



ستُعرض المسألة الآن على مجلس الشيوخ، الذي سيقرر ما إذا كان ينبغي إدانة ترامب وعزله من منصبه.



يذكر أن عزل ترامب في مجلس النواب لا يبعده عن منصبه، ولن تمنعه ​​محاكمة ثانية لمجلس النواب ولا حتى تصويت مجلس الشيوخ لإدانة ترامب وعزله من الترشح مرة أخرى في عام 2024 أو بعد ذلك.



ووفقا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن، ورد في لائحة المسائلة في الكونجرس التي وجهت الاتهامات إلي ‏ترامب أنه "في سلوكه عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة - وفي انتهاك لقسمه الدستوري بأمانة تنفيذ منصب ‏رئيس الولايات المتحدة، وبقدر ما يمكنه من الحفاظ، وتوفير، وحماية، والدفاع عن دستور الولايات ‏المتحدة وفي انتهاك لواجبه الدستوري في الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة - تورط دونالد جون ترامب في ‏الجرائم والجنح الكبرى من خلال التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة.. لقد أثبت دونالد ‏ترامب، بمثل هذا السلوك، أنه سيظل يمثل تهديدًا للأمن القومي والديمقراطية والدستور إذا سُمح له بالبقاء ‏في المنصب، وتصرف بطريقة تتعارض بشكل صارخ مع الحكم الذاتي وسيادة القانون. وبالتالي، فإن ‏دونالد جون ترامب يضمن الإقالة والمحاكمة، والعزل من المنصب، وعدم الأهلية لتولي أي منصب شرف ‏أو ثقة أو ربح في الولايات المتحدة والتمتع به".‏