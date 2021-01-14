تحصين 7473 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية ، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وقامت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة برئاسة الدكتور حسنى عباسى خلال الأسبوع الماضى بتحصين 520 رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية - 1000 رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية المستوردة - 2230 رأس ماشية بلقاح الوادى المتصدع - 1809 راس ماشية بلقاح النيموباك - 54 راس ماشية بلقاح جدرى الأبقار - 60 راس غنم بلقاح جدرى الأغنام - 1800 طائر بلقاح انفلونزا الطيور" من خلال إدارة الوقاية بالمديرية.

كما تم استخراج 190 تصريح نقل الطيور الحية و عمل 7 معاينات فنيه لمشروع ثروة حيوانية و عدد واحد معاينة لمشروع نشاط داجنى بالإضافة إلى سحب عينات ما قبل البيع المزارع الدواجن بعدد 17000 طائر و المرور على 4 مزارع دواجن، كما قامت إدارة التلقيح الصناعى بإجراء تلقيح صناعى لعدد 761 ابقار وجاموس.

كما تم أمس الأربعاء التأمين على 519 رأس ماشية " 434 رأس أبقار - 59 رأس جاموس - 26 رأس أغنام" من خلال إدارة الخدمات بالمديرية.