تحرير 600 محضر عدم ارتداء الكمامة بمطروح فى حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

مطروح - حسن مشالى

تمكنت الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة مطروح، خلال الأيام الماضية من تحرير أكثر من 600 محضر لمخالفات المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات فى الأماكن المحظور التواجد فيها بدون ارتداء الكمامة، فى مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وسدد المواطنون المخالفون، قيمة الغرامات المقررة والتصالح فى المحاضر، وحصولهم على إيصالات سداد قيمة المخالفة، ويجرى متابعة تنفيذ الإجراءات بمعرفة المعنيين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من انتقال العدوى.

من جانبه أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بجهود الأجهزة الأمنية بمطروح برئاسة اللواء عماد كدوانى مساعد مدير أمن مطروح، وجميع الأجهزة المعاونة، على الجهود المبذولة لتحقيق الأمن بالشارع المطروحى والتعاون فى الحفاظ على الصحة العامة، خاصة متابعة ارتداء المواطنين للكمامات بوسائل المواصلات العامة والخاصة والمنشآت، لمنع انتشار فيروس كورنا، وتحرير محاضر عدم ارتداء كمامات داخل وسائل المواصلات والمحال التجارية، إضافة إلى تكثيف الجهود الأمنية لتحقيق الأمن فى الشارع وشعور المواطن بما يبذل من جهود أمنية، مع تذليل العقبات من أجل تطبيق القانون، وفرض السيطرة الأمنية، بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين وحمايتهم ومنع أية تجاوزات.