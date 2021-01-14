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تحرير 33 محضرًا للمخابز بمطاى خلال حملة تموينية فى المنيا

الخميس، 14 يناير 2021 09:59 ص
تحرير 33 محضرًا للمخابز بمطاى خلال حملة تموينية فى المنيا حملة تموينية - ارشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاى، إن إدارة تموين مطاي استطاعت خلال الحملة التموينية علي المخابز البلدية بالمركز من تحرير 33 محضرا تموينيا متنوعا بالتعاون مع إدارة مباحث تموين شمال.

وقال عبد الحكيم محمد مدير تموين مطاي، أن الحملة استهدفت المخابز البلدية، وتنوعت المحاضر بين نقص وزن ونظافة وعدم الاعلان عن الأسعار وعدم وجود بون صرف.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمحلات والمخابز لضبط حركة السوق.

 

 

 


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